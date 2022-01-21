Талукан, Афганистан, 21 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Мужчина и двое детей погибли, а двое других членов его семьи получили ранения в результате обрушения крыши в уезде Ишкамиш афганской провинции Тахар.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обрушение стены дома

По сообщению информационного агентства «Шафакна», источники сообщили, что крыша дома в деревне Мандаре обрушилась из-за проливных дождей.

«Пострадавшие были госпитализированы», — сказал Нурулла Рахмани, врач уездной больницы Ишкамиша.

Снегопады и дожди в Афганистане часто приводят к человеческим жертвам и материальному ущербу.