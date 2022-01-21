Москва, 21 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Москва и Пермь претендуют на проведение чемпионата Европы 2025 года по баскетболу (Евробаскет). Об этом 21 января сообщили в пресс-службе Международной федерации баскетбола (FIBA).

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«Москва и Пермь участвуют в заявке от Российской федерации баскетбола на проведение европейского первенства», — говорится в сообщении.

Кроме России, турнир готовы принять Финляндия, Венгрия, Украина, Латвия и Кипр.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что Пермь отправит заявку на проведение Евробаскета.