Ижевск, , 13:32 — REGNUM В Удмуртии задержаны трое местных жителей, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой. Об этом сообщает МВД медиа.

Система противопожарной безопасности в ТРЦ «Люксор» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В состав группы входили двое мужчин 1985 и 1996 годов рождения и женщина 1991 года рождения. По версии следствия, подозреваемые, совершая поквартирный обход граждан, представлялись сотрудниками противопожарной службы. Они рассказывали об изменениях в законодательстве, согласно которым в каждой квартире необходимо иметь средства пожаротушения.

В противном случае, предупреждали они, в ходе проверок нарушения будут выявлены и владельцев квартир ждет штраф.

После этого по завышенной в несколько раз цене они предлагали приобрести аэрозольные баллоны для тушения пожаров и автоматические порошковые устройства.

Поскольку обход квартир происходил в дневное время, большинство пострадавших от действий мошенников — пенсионеры. До настоящего момента установлено шесть пострадавших, по данным правоохранителей, жертвами аферистов могут являться более 30 граждан. Ущерб каждого составил от 3 до 10 тыс. рублей.

В ходе обысков по месту жительства задержанных были обнаружены бланки удостоверений, печати, квитанции, противопожарное оборудование. Один из участников группы сейчас водворен в СИЗО, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае летом прошлого года суд вынес приговор в отношении четверых жителей Перми, которые признаны виновными в мошенничестве. Злоумышленники совершали поквартирный обход в Октябрьском городском округе и представлялись сотрудниками пожарной охраны. Мужчины под угрозой привлечения к административной ответственности убеждали пенсионеров приобрести пожарные извещатели.

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