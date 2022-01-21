Иркутск, 21 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Иркутской области арестованы мужчины, совершившие преступления в отношении несовершеннолетних детей. Подробности сегодня, 21 января, сообщает территориальное СУ СК России.

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В первом случае речь идёт о 47-летнем мужчине, который 17 января возле одного из домов по ул. Ямской в Иркутске пытался затащить в подъезд 6-летнего мальчика. Происходящее увидели женщины и пресекли противоправные действия злоумышленника. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на два месяца. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»).

Кроме того, 21 января в Ангарске арестован мужчина, совершивший особо тяжкое преступление в отношении 12-летней девочки. По данным следствия, 18 января мужчина пытался совершить преступление сексуального характера. Свои действия он не довёл до конца, после чего скрылся с места преступления. По горячим следам он был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, воспитательницы детского сада в Иркутске проявили бдительность и буквально вырвали 6-летнего мальчика из рук похитителя.

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