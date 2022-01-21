София, , 13:31 — REGNUM Прокуратура ЕС выдвинула обвинения против бывшего главного эксперта государственного фонда Болгарии «Земледелие» Траяна Делиагова по подозрению в вымогательстве и коррупции. Об этом 21 января сообщает БНР.

Чиновник Pixelbay.com

Согласно официальной информации, европейским прокурорам удалось доказать, что в 2021-м году Т. Делиагов потребовал от фермера из села Строево Пловдивской области Болгарии 2500 евро за содействие в оформлении документов на предпринимательскую деятельность. Фермер заплатил требуемую сумму, однако чиновник потребовал дополнительных выплат, после чего жертва обратилась в полицию.

Делиагов был арестован 2 сентября 2021 года и его делом впервые в истории взаимоотношений Болгарии и прокуратуры ЕС занялись европейские государственные обвинители.

В настоящее время данное дело передано в Софийский суд. Если болгарская Фемида полностью признает своего соотечественника виновным в совершении данного преступления, ему грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.