* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Согласно некоторым сообщениям, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) массово уволили центральный и провинциальный персонал Афганского Красного Полумесяца и заменили его своими людьми.

Srf.ch Эмблемы организаций «Красный крест» и «Красный Полумесяц»

Согласно документам, назначенные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лица не обладают необходимыми знаниями, а небольшое количество оставшихся сотрудников были понижены в должности.

В интервью изданию «Шафакна» ряд сотрудников Красного Полумесяца пожаловались на непрофессиональный набор персонала.

Они заявили, что с назначением маулави Мати-уль-Хака Халида главой организации произошли невероятные изменения, большинство опытных сотрудников были уволены, понижены в должности или переведены в отдаленные провинции.

Чиновники также утверждают, что глава Красного Полумесяца от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволил всех руководителей организации в провинциях и заменил их своими родственниками и знакомыми.

Сотрудники Красного Полумесяца назвали эти изменения незаконными, заявив, что назначенные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) люди не имеют профессиональных знаний или опыта работы и даже не имеют дипломов об образовании.

Однако Билал Карими, заместитель пресс-секретаря правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал, что ничего подобного не происходило. Он добавил, что вопрос будет изучен компетентными органами.

Ранее иностранные СМИ сообщали, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привезли пекаря из Пакистана и назначили его начальником дорожной полиции Кабула.

Между тем, лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда заявляли, что борются с коррупцией, которая была распространена при предыдущем правительстве.

На практике однако после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, они уволили всех глав и старших управленцев правительственных ведомств и заменили их в основном неграмотными людьми.