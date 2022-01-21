Воронеж, 21 января, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Решение целого ряда вопросов, актуальных для отечественного авиастроения в целом и для Воронежского акционерного самолётостроительного общества в частности стало итогом поездки председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Воронеж 20 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января сообщил депутат Государственной думы РФ, председатель комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Гаврилов

«Конечно, это улучшение условий и качества кредитования как концерна «Созвездие», так и для авиазавода ВАСО с точки зрения обеспечения рентабельности производства. Результат визита — возможность снижения стоимости кредитования, софинансирование со стороны государства путем субсидирования процентных ставок. И, кстати, в этом вопросе есть чему поучиться у наших американских конкурентов. Очень важен тот факт, что рентабельность по государственным контрактам, по госзаказу в авиастроении обязательно должна быть выше, чем по экспортным контрактам», — подчеркнул Гаврилов.

Он пояснил, что намерен в ближайшее время встретиться с руководством Центрального банка России и крупнейшими банками с госучастием для отработки вопроса облегчения условий финансирования авиационных предприятий.

Важным результатом поездки стало подтверждение дальнейшей производственной программы ВАСО, считает депутат.

«Это производство Ил-96 для управления делами президента РФ, это увеличение производства комплектующих для самолётов МС-21 и SuperJet. Более того, в связи с предполагаемым ростом производства МС-21 необходимо и производство комплектующих, в целом хоть оно и не очень выгодно для рынка, но необходимо для поддержания мощностей и зарплат на авиапредприятиях», — подчеркнул депутат.

По мнению Сергея Гаврилова, на ВАСО необходимо продолжать производство Ил-96−400 — несмотря на невозможность выйти на производство этих лайнеров для гражданских авиарейсов, важно сохранять компетенции по производства удлиненного Ил-96−400 для гражданских и грузовых авиаперевозок.

Глава комитета Госдумы поднял ещё один актуальный для ВАСО вопрос — сохранение производственной программы Ил-112 после крушения опытного образца самолёта летом 2021 года.

«Пусть она не очень доходна для ВАСО, но очень важно, что катастрофа не смогла остановить производства этого самолета. Я надеюсь, что по итогам встречи официальная помощь от государства и репутационная поддержка премьера Мишустина обеспечит уверенность как для работников, многих жителей Воронежа, которые работают на авиазаводе, являющемся градообразующим предприятием, так и для властей, для Минфина и заказчиков авиазавода», — подчеркнул Гаврилов.

Собеседник агентства отметил, что по итогам поездки Мишустина решены многие политические вопросы, однако ряд проблем пока остаётся нерешённым.

«К сожалению, не решены вопросы по повышению финансирования программы Ил-112, по расширению программы производства именно для гражданских авиаперевозок самолетов Ил-96−400 и возможности открытия новых производств на авиазаводе. Но, вместе с тем, решены задачи поддержки и финансирования авиазавода ВАСО в целом, что свидетельствует о том, что премьер Мишустин как технически подготовленный человек более решительно заявил о своей позиции в отличие от своего предшественника», — заявил Сергей Гаврилов.

«Михаил Мишустин в отличие от Дмитрия Медведева внятно и технически грамотно обозначил ситуацию в авиастроении и готовность, пусть и ограниченно, поддержать производственную программу авиазавода ВАСО, а, соответственно, сохранить численность работников на авиазаводе и уровень зарплат — то, чего, кстати, очень тяжело было добиться от Медведева, который зачастую дистанцировался от этих проблем», — сказал также Сергей Гаврилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Воронеж с рабочей поездкой побывал глава правительства России Михаил Мишустин. В рамках поездки он посетил Воронежский авиазавод, где провёл совещание по развитию отрасли, а также предприятие концерта «Созвездие». В частности, глава правительства подтвердил загруженность ВАСО заказами на ближайшие девять лет, а также дал поручения по расширению господдержки и обновлению авиапарка в российских авиакомпаниях.