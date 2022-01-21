Красногорск, , 13:46 — REGNUM От штрафов, которые автомобилисты выплачивают по нарушениям, выявленным с помощью камер видеофиксации на дорогах, в бюджет Подмосковья ежегодно поступает порядка 1 млрд рублей. Об этом 21 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Камеры видеонаблюдения Paweł Zdziarski

«Фотовидеофиксация. Порядка 1 млрд рублей в бюджет мы с этой концессии получаем в год», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По её словам, во многом благодаря этой мере Подмосковье улучшило показатели смертности в ДТП и поднялся в рейтинге с 50 на 31 место.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Подмосковья оценили влияние ЦКАД на рынок труда в регионе