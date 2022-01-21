Омск, 21 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Участник Великой Отечественной войны, житель Омска Василий Афанасьевич Тропин 21 января отмечает столетний юбилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления Цветы

Юбиляра поздравили представители ветеранского сектора КТОСа «Заозерный-1». Ему вручили цветы, памятный адрес и сладкий подарок.

Василий Тропин ушёл на фронт в 1941 году. Воевал в танковых войсках, был заряжающим танка Т-34. После окончания 1-го Горьковского военного полкового училища был командиром самоходной артиллерийской установки на Курской дуге, затем служил на Дальнем Востоке.

Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями.

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