Москва, 21 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Есть все условия для налаживания сотрудничества в области водородной энергетики между Германией и Россией. Об этом 21 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Анналена Бербок

«Водородная энергетика считается в перспективе глобальным проектом будущего. Но она возможна только в энергоизбыточной стране, которая обладает необходимой инфраструктурой и квалифицированными кадрами, которая расположена рядом», — заявил эксперт.

Россия соответствует всем этим критериям больше любой иной страны, считает Борисов.

У России есть разветвленная сеть газопроводов, то есть система доставки, которую можно приспособить под транспортировку водорода. Именно этот ключевой фактор делает нашу страну привлекательной для развития водородной энергетики, уверен эксперт.

У России, помимо этого, наличествуют и кадры, и энергетические мощности, и вся необходимая государственная и финансовая инфраструктура, которая позволяет осуществлять контроль за немецкими инвестициями и гарантирует их эффективное вложение, а не разворовывание, пояснил Борисов.

«Это выгодно отличает нас от «черной дыры» Украины, на которую у Германии в плане развития водородной энергетики, тоже изначально были большие планы», — заключил эксперт.

Напомним, что Москву с официальным визитом посетила глава МИД Германии Анналена Бербок.