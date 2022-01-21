Сыктывкар, 21 января, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Попавшее в Сеть видео о жестоком обращении с воспитанницей сыктывкарского детского сада заинтересовало главу СКР.

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Как сообщает сайт ведомства, Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Коми Андрею Исаеву организовать проверку и представить доклад по информации о жестоком обращении с детьми в детском саду.

Как сообщало ИА REGNUM, случайным свидетелем грубого обращения с 1,5-годовалой девочкой стала мать одного из воспитанников детского сада. Жестокую сцену она сняла на видео и опубликовала в Сети. По данному факту администраций города начала служебную проверку.