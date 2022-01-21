Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Компании Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group и Lucasfilm Games представили геймплейный трейлер игры «LEGO Звездные войны: Скайуокер. Сага». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января сообщили в пресс-службе «СофтКлаба».

«LEGO Звездные войны: Скайуокер. Сага» Скриншот с YouTube

В ролике показаны новые боевые механики проекта, разнообразие доступных персонажей и открытые для исследования локации. Сообщается, что геймеры смогут начать прохождение с любой из кинотрилогий «Звёздных войн».

Напомним, что релиз игры состоится 5 апреля 2022 года на PC и консолях Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch. В неё войдут сюжеты всех девяти основных эпизодов «Звёздных войн».

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