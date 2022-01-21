Сухум, 21 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии 21 января начала регистрацию партий и инициативных групп, которые будут выдвигать кандидатов в Народное собрание (парламент) республики. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Флаг Абхазии

Сообщается, что выборы в парламент назначены на 12 марта. Регистрация кандидатов в Центризбиркоме начнётся с 10 февраля. Время на рассмотрение заявки в ЦИК не должно превышать десять дней.

Политические партии могут выдвигать своих кандидатов по каждому избирательному округу. При этом их кандидаты могут не быть членами партии.

Напомним, в парламенте Абхазии 35 мест. Все депутаты выбираются по мажоритарным округам. Избираться могут граждане от 25 лет и старше. Голосовать можно с 18 лет.