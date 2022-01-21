Новосибирск, , 13:23 — REGNUM В Новосибирской области в декабре 2021 года (по сравнению с ноябрем2021 года) зафиксировано снижение цен на газовое моторное топливо — на 4,3%, на бензин марок АИ-98 - на 0,3%, АИ-92 - на 0,2%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

АЗС Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР

«Увеличение потребительских цен отмечено на дизельное топливо — на 0,3%, автомобильный бензин марки АИ-95 — на 0,1%», — уточнил региональный орган статистики.

При этом самые высокие цены на газовое топливо и бензин марки АИ-98 были в Иркутской области, а на дизтопливо и бензин марок АИ-92 и АИ-95 - в Туве.