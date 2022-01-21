Москва, , 13:22 — REGNUM Любые усилия, направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины, приветствуются российской стороной. Об этом 21 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я ещё раз повторяю, можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации на Украине», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что отметил, что главным образом подобные заявления делаются из Анкары.

Читайте также: Песков отметил важность сподвигнуть Киев на выполнение Минских соглашений

«Мы слышали также заявления о том, что наши турецкие коллеги готовы пригласить [вместе с РФ и Украиной в Анкару] представителей Донбасса. Это очень важный элемент, и мы обратили на это внимание», — указал Песков.

Ранее по теме: Кремль отреагировал на идею Эрдогана по урегулированию ситуации с Украиной

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы быть посредником между российской и украинской сторонами для решения существующих проблем.