Москва, 21 января 2022, 13:22 — REGNUM Любые усилия, направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины, приветствуются российской стороной. Об этом 21 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что отметил, что главным образом подобные заявления делаются из Анкары.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы быть посредником между российской и украинской сторонами для решения существующих проблем.