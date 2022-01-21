Москва, 21 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Федерация фристайла России объявила состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом 21 января сообщает пресс-служба организации.

Tsutomu Takasu Фристайл

В состав команды вошли 22 спортсмена. В акробатике выступят бронзовый призер Игр-2018 Илья Буров и трёхкратный чемпион мира Максим Буров, а также Станислав Никитин, Любовь Никитина, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова.

В ски-кроссе будут выступать Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Кирилл Сысоев, Екатерина Мальцева, Анастасия Чирцова, Елизавета Понкратова и Наталья Шерина.

В могуле в состав вошли Никита Андреев, Никита Новицкий, Виктория Лазаренко, Анастасия Смирнова, Полина Чудинова и Анастасия Первушина.

В слоуп-стайле будут соревноваться Ксения Орлова и Анастасия Таталина, а в хаф-пайпе — Роман Егоров.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.