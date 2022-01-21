Красногорск, 21 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье позволило создать 32 тыс. рабочих мест. Об этом 21 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Marcus Wöckel Магистраль

«Мы видим, как она влияет на экономику Подмосковья. У нас есть 87 объектов, в рамках которых создано более 32 тыс. рабочих мест, которые уже приносят 6 млрд рублей в консолидированный бюджет нашего региона», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Также вблизи ЦКАД планируется создать еще 13 точек экономического роста. Речь, в частности, идёт о логистических и индустриальных парках. Ожидается, что эти меры позволят создать дополнительные 19 тыс. рабочих мест.