Ярославль, , 13:23 — REGNUM В Ярославской области заболеваемость жителей COVID-19 продолжает возвращаться к значениям 2021 года, кратковременно снизившаяся после праздников. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Так за сутки было выявлено 244 новых заражения, неделю назад их было 194, такой же показатель был и две недели назад — 7 января. Вылечились от ковида за сутки 54 человека и ещё трое скончались.

При этом в соседней Костромской области заболеваемость выросла более значительно — до 120 заражений в сутки, 14 января там было выявлено всего 42 заражения, а 7 января — 33.

Стоит отметить, что рост числа заболевших после новогодних праздниках наблюдается во всех граничащих с Ярославской областью регионах.

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