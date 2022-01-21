Ярославль, 21 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Ярославской области заболеваемость жителей COVID-19 продолжает возвращаться к значениям 2021 года, кратковременно снизившаяся после праздников. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Так за сутки было выявлено 244 новых заражения, неделю назад их было 194, такой же показатель был и две недели назад — 7 января. Вылечились от ковида за сутки 54 человека и ещё трое скончались.

При этом в соседней Костромской области заболеваемость выросла более значительно — до 120 заражений в сутки, 14 января там было выявлено всего 42 заражения, а 7 января — 33.

Стоит отметить, что рост числа заболевших после новогодних праздниках наблюдается во всех граничащих с Ярославской областью регионах.