Вашингтон, 21 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Известный инсайдер Том Хендерсон уверяет, что сиквел игры Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет в 2022 году. Об этом 21 января пишет «Игромания».

Компьютерная игра Star Wars Jedi: Fallen Order

Хендерсон считает, что Respawn Entertainment анонсирует сиквел 4 мая 2022 года — в неофициальный праздник «День «Звёздных войн». По его словам, релиза стоит ожидать уже в четвёртом квартале 2022 года.

Напомним, что оригинальная Fallen Order вышла в 2019 году. Игра получила высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.