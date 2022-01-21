Новосибирск, 21 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Новосибирский оперштаб по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций рекомендовал усилить проверку и соблюдение мер безопасности в образовательных организациях. В школах пройдут дополнительные выездные проверки, сообщили в региональном управлении.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

В ходе заседания оперштаба сегодня, 21 января, отмечалось, что в случае любых возникающих угроз администрации образовательных организаций должны действовать в рамках отработанных алгоритмов.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов рекомендовал руководству школ взять на особый контроль соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности и антитеррористической защищённости.