Джакарта, 21 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что коронавирус обнаружили у 20% паломников, которые вернулись в Индонезию, сообщает Kompas.

(сс) ziedkammoun Паломники в Мекке

После совершения малого паломничества в Мекку (умра) в Индонезию вернулись 414 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральное консульство Индонезии в Осаке поощряет продвижение индонезийских халяльных продуктов и туризма в Японии.