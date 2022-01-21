Москва, 21 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Дуэт Artik & Asti представил новый трек под названием «Гармония». Композиция доступна для прослушивания на цифровых площадках с 21 января.

Скриншот видео на YouTube Анна Дзюба (Anna Asti)

Вместе с песней вышло и официальное обращение участников дуэта к поклонникам. Бывшую солистку коллектива Анну Дзюбу (Anna Asti) заменила украинская певица Севиль Велиева, принимавшая участие в проектах «Голос», «Х-Фактор», а также «Суперзвезда».

https://www.instagram.com/tv/CY_LVPbJT1a/

ИА REGNUM напоминает, что об уходе Анны Дзюбы из дуэта стало известно в ноябре 2021 года. Причиной стало её желание начать сольную карьеру.