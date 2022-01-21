Бишкек, 21 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Киргизии в течение ближайшего месяца автомобильное топливо опять вырастет в цене. Об этом заявил президент Ассоциации нефтетрейдеров республики Канатбек Эшатов на пресс-конференции 20 января.

Sean MacEntee Бензин

По его словам, ожидается, что стоимость литра бензина возрастёт на 4 сома (3,6 рубля), а дизельного топлива — на 6 сомов (5,4 рубля).

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Глава ассоциации сообщил, что причиной тому стало поднятие российскими нефтеперерабатывающими заводами отпускных цен на бензин — на $110 (8 455 рублей) за тонну и на дизтопливо — на $130 (9 993 рублей) за тонну.

Эшатов также отметил, что Киргизия импортирует 95% нефтепродуктов из России, а Казахстан пока не поставляет автомобильное топливо за рубеж из-за введённого казахскими властями запрета на экспорт.

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