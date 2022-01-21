Приштина, Сербия, 21 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Косовском институте общественного здравоохранения 20 января сообщили, что среди 2708 случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа свыше тысячи приходятся на возрастную группу от 0 до 19 лет. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Arben Llapashtica Приштина

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По последним данным, 899 зараженных были в возрасте от 10 до 19 лет, 181 — младше 10 лет. Заражены также 295 человек в возрасте от 20 до 29 лет, 406 человек в возрасте от 30 до 39 и 403 человека в возрасте от 40 до 49 лет. Среди пожилых людей число зараженных существенно ниже — 261 заражение у возрастной группы 50−59 и 188 среди граждан в возрасте от 60 до 69 лет. Заразились 18 человек старше 80 лет и 67 человек в возрасте от 70 до 79 лет.

Январь в Косово обозначился стремительным ростом числа зараженных коронавирусом. Тем не менее, смертность остается очень низкой — летальные исходы регистрируются раз в 2−3 дня.