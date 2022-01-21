Астана, 21 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Надзорные ведомства Казахстана сообщают о том, что крупные компании республики зачастую уклоняются от уплаты налогов. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил 21 января на встрече с представителями бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM Сборщики налогов

Он сообщил, что поручил правительству решить эту проблему окончательно и добиться того, чтобы в государственный бюджет поступали необходимые средства. К нарушителям будут приняты жёсткие меры.

«И тогда, как говорится в детской присказке: «Кто не спрятался, я не виноват», — сказал Токаев.

Он также призвал предпринимателей к социальной ответственности. Тем, кто начнёт инвестировать в экономику страны, будут даны гарантии безопасности.