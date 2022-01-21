Ванкувер, Канада, 21 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Известный инсайдер Том Хендерсон заявил, что у Dragon Age 4 «нет шансов» выйти в 2022 году. Об этом 21 января пишет «Игромания».

Иван Шилов ИА REGNUM Геймеры

Информацией о релизе Dragon Age 4 с Хендерсоном поделился некий «источник, знающий о планах EA». Bioware пока никак не прокомментировала это заявление.

Напомним, что Dragon Age — это серия ролевых игр, события которых разворачиваются в фэнтези-мире Тедас. Последним проектом франшизы стала Dragon Age: Inquisition.