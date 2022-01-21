Южно-Сахалинск, 21 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. На курильском острове Кунашир ввели в эксплуатацию цех «Южно-Курильского рыбокомбината» по производству рыбной муки и рыбьего жира, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

Kremlin.ru Остров Кунашир

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«Запуск цеха в Южно-Курильске решает сразу несколько важнейших социальных и экономических задач. В районе, где проживает 12 тысяч человек, создано 46 новых рабочих мест», — сказал председатель правительства Сахалина Алексей Белик.

Продукция будет производиться из отходов переработки рыбы, которую раньше приходилось утилизировать. Ожидается большой спрос на муку и жир на внешнем и внутренним рынках.

«Мы выпустили пробную партию продукции и направили ее для изучения производителям кормов для животных и рыб. И получили самые высокие оценки. К нам уже поступают предложения о заключении договоров на поставку продукции», — отметил генеральный директор «Южно-Курильского рыбокомбината» Константин Коробков.

Планируется, что цех будет выпускать в год 5 тыс. тонн рыбной муки и 3 тыс. тонн рыбьего жира.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток лидирует по улову водных биоресурсов в России, такое заключение сделали эксперты «Востокгосплан», проанализировав рыбохозяйственный комплекс ДФО.