Кострома, , 13:24 — REGNUM Филиал детской поликлиники No 1 в костромском микрорайоне Юбилейном откроется 24 января. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Филиал поликлиники для детей в Юбилейном Https://www.gb1-kostroma.ru

Напомним, 10 декабря 2021 года учреждение закрыли из-за болезни врачей и нехватки кадров. Два основных врача ушли в декретный отпуск, три медсестры и два регистратора заболели ОРВИ и пневмонией. Пациенты филиала — 2,7 тысячи детей были переведены в детскую поликлинику No1 на улице Димитрова.

За филиалом теперь будет закреплена одна медсестра. Вести приём пациентов и выезжать на вызовы по графику будут врачи других детских поликлиник, подведомственных городской больнице Костромы.

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