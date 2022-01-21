Москва, 21 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. На эффективную кооперацию с Бангкоком, Джакартой и Пномпенем, которые являются нынешними председателями в АТЭС, G20 и АСЕАН соответственно, настроена Россия. Об этом говорится в обнародованных 21 января ответах МИД РФ к пресс-конференции главы ведомства по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД

«Настроены на эффективную кооперацию с Бангкоком, Джакартой и Пномпенем как текущими председателями АТЭС, Группы двадцати и АСЕАН соответственно», — говорится в ответах МИД РФ.

Кроме того, указывается, что Россия совместно с АТЭС готова к оказанию гуманитарного содействия Мьянме.

«Поддерживаем ведущую роль АСЕАН в поиске конструктивных форм международного содействия урегулированию ситуации в Мьянме. Готовы совместно с асеановскими партнерами оказывать гуманитарную помощь этой стране, в том числе вносить практический вклад в борьбу с пандемией COVID-19», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Россия в нынешнем году готовится к продолжению интенсивного политического диалога и сотрудничеству по ряду ключевых тем и направлений с Вьетнамом.