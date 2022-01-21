Москва, 21 января, 2022, 13:09 — ИА Регнум. История с попыткой кражи бывшего чеченского судьи силовиками является фантастической. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Дмитрий Песков

«Фантастическая история. Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера признался, что видел сообщения в прессе, но не знает, насколько они правдивы: «Но, разумеется, если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека, то, соответственно, кто-то подаёт заявление в полицию ‑ и полиция начинает действовать».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — супругу судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которой проживает в Нижнем Новгороде. Отмечалось также, что неизвестные пытались выкрасть самого судью и оказывали на него давление.