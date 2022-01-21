Ирвайн, США, 21 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Майк Иббара, глава Blizzard Entertainment, рассказал о ближайших планах компании. Об этом 21 января пишет «Игромания».

Carlos Gutiérrez Blizzard Entertainment

По словам Иббары, Blizzard уже готовит несколько новых анонсов, связанных с будущими играми компании. Подробностями обещают поделиться уже на следующей неделе.

Напомним, что сейчас Blizzard разрабатывает ролевой экшен Diablo IV и соревновательный шутер Overwatch 2. Также в разработке находится мобильная игра Diablo Immortal.