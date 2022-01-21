Горно-Алтайск, 21 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Республике Алтай продолжается рост заболеваемости ОРВИ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, на уходящей неделе зарегистрировано 1120 случаев заболевания, что почти в полтора раза больше, чем на предыдущей неделе.

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«Среди детей зафиксировано 373 обращения по поводу ОРВИ (1 неделя — 207), рост в 1,3 раза. Госпитализированы с признаками ОРВИ и гриппа 14 человек, в том числе 9 детей», — отметили в ведомстве.

А 52 человек диагностирована внебольничная пневмония, в том числе у шести детей до 14 лет. Восемь человек в результате скончались.

Добавим, что за последнюю неделю зафиксирован также резкий рост заболеваемости COVID-19. По данным на 21 января, число больных достигло 429 (неделю назад — 363).

Как сообщало ИА REGNUM, к концу этой недели были подтверждены первые четыре случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Заразились четыре человека, в том числе первоклассник, студентка и двое взрослых жителей, которые ранее выезжали за пределы республики.