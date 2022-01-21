Красногорск, 21 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. С 2015 года в ходе реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в Подмосковье инвестировали свыше 320 млрд рублей. Об этом 21 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Инвестиции

«У нас всего 42 проекта в формате государственно-частного партнерства с 2015 года. Всего 323 млрд рублей инвестиций. И несколько десятков проектов каждый год в проработке, ГПЧ будет расти и будет продолжать развиваться», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

В числе примеров государственно-частного партнерства на территории Подмосковья чиновник назвал проекты в сфере транспортной инфраструктуры. По оценке зампреда регионального правительства, в случае со строительством межрегиональной дорожной сети, на каждый потраченный рубль на горизонте 15 лет в экономику может добавится 4−5 рублей инвестиций.