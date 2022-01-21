Лондон, 21 января, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Организация Open Doors заявляет, что Афганистан возглавил топ-50 стран, где христиане сталкиваются с самыми жестокими преследованиями. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Pixabay.com Флаг Афганистана

Афганистан занял место Северной Кореи в качестве самого опасного места для христиан, сообщила Open Doors 20 января.

В докладе говорится, что Северная Корея 20 лет возглавляла список опасных мест для христиан. Но когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили свой контроль над страной, Афганистан её потеснил с лидирующих позиций.

Организация предупреждает, что христиане, оставшиеся в Афганистане, воспринимаются талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как «военная добыча».

Open Doors заявила, что радикалы обыскивают дома в поисках христиан. После отслеживания их идентифицируют, а затем убивают.

По данным организации, многие из немногочисленного христианского населения Афганистана в настоящее время бежали в сельские районы или лагеря беженцев в соседних странах, но многие из этих стран также враждебно настроены по отношению к христианам.

«То, что Афганистан возглавляет список, вызывает глубокую тревогу», — отметила Генриетта Блит, исполнительный директор британско-ирландской организации Open Doors.

Афганистан возглавляет список, Северная Корея — на втором месте, Сомали — на третьем, Ливия и Йемен — на четвертом и пятом. Замыкает список из 50 стран по опасности для христиан Малайзия.

Отметим, что у христианства в Афганистане немного последователей, большинство из которых бежали из Афганистана в результате десятилетий войны.