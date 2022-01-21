Лос-Анджелес, США, 21 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Сервис Apple TV Plus заказал телесериал про Годзиллу и других огромных чудовищ. Об этом 21 января сообщает «Мир Фантастики».

Цитата из к/ф «Годзилла 2 Король монстров» реж Майкл Догерти. 2019. США Годзилла

Шоураннером проекта выступит Крис Блэк («Звёздный путь: Энтерпрайз»). Сериал расскажет о битве между Годзиллой и титанами в Сан-Франциско и её последствиях.

Как пишет «Мир Фантастики», так компания Legendary хочет расширить мифологию своей киновселенной MonsterVerse.