Сеул, 21 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Южная Корея не намерена отменять запрет на импорт японских морепродуктов, чтобы заручиться поддержкой Токио при присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра морских дел и рыболовства Мун Сон Хёка.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 20 января в ходе встречи с журналистами.

По словам министра, вопросы, касающиеся регулирования импорта морепродуктов, не имеют отношения к процессу присоединения к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве.

Известно, что Токио на протяжении долгого периода времени сопротивлялся присоединению Южной Кореи к соглашению из-за того, что в 2013 году Сеул запретил ввоз морепродуктов, выловленных в водах восьми префектур, расположенных недалеко от АЭС «Фукусима».