Лас-Вегас, США, , 13:00 — REGNUM Британская певица Адель обратилась к подписчикам с новостью о переносе её шоу в Лас-Вегасе (США). Она записала ролик на эту тему в личном Instagram-аккаунте 21 января.

Певица Адель Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/tv/CY-AYtZAgp-/

«Мне очень жаль, но моё шоу не готово. Мы перепробовали абсолютно всё, что могли, чтобы подготовиться к нему вовремя и чтобы оно было на хорошем уровне, но это было невозможно из-за задержек доставки техники, а также COVID-19», — объяснила певица, сдерживая слёзы. Она также сообщила, что половина её команды переболела или болеет сейчас коронавирусом.

Добавим, что новые даты проведения шоу пока неизвестны. Шоу Weekends With Adele изначально должно было состояться 21 января 2022 года.

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