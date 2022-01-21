Москва, 21 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Людей, находящихся в поисках работы, чаше всего отвлекает от процесса поиска домашние дела (22%), усталость (13%), лень, безответственность и неуверенность (по 10%. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Admkrai.krasnodar.ru В поисках работы

Назвали главной причиной среди отвлекающих факторов социальные сети и интернет 10%. Не понимают процесса поиска работы 7%. Сказали, что им мешают хобби и увлечения 5%, телефонные звонки и встречи с друзьями — по 3%, хорошая погода и телевизор — по 2%.

Мужчины чаще отвлекаются от поиска работы из-за личных качеств, интернета и увлечений, женщины — из-за домашних дел и усталости. Организуют поиск работы так, чтобы ничего не отвлекало, 49% граждан.

Опрос проведён 14—19 января 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 355 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочий график — самый важный после зарплатного предложения фактор, на который обращают внимание жители РФ при поиске работы.

Читайте также: Не только зарплата: жители РФ назвали главные критерии при поиске работы