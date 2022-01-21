Мадрид, 21 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Евросоюз поддерживает разрешение конфликтов посредством диалога. Об этом в ходе мероприятия, организованного Europa Press, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Exteriores.gob.es Хосе Мануэль Альбарес

«На карте на Украине — сама база европейского строительства. Европа предполагает мир, прогресс, предполагает уважение международного права, уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Это мы поддерживаем, поддерживаем разрешение конфликтов и разногласий путем диалога», — заявил Альбарес.

Он отметил, что Евросоюз «не может позволить себе вернуться назад», поскольку это означало бы возвращение «к пройденным этапам, этапам стен в Европе, во времена раздела влияния». Он назвал также неприемлемой возможность возврата во времена, когда «одна страна диктовала другой, какая у той должна быть схема безопасности, кто должен быть членом определенной организации».