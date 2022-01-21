Москва, 21 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России, отвечая на вопросы СМИ, заявили, что вряд ли можно серьёзно говорить о возрождении или восстановлении СССР.

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«Вряд ли можно серьёзно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий», — говорится на сайте ведомства.

В ведомстве добавили, что у России, как и у США и других стран, есть законные интересы, в том числе в сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм, работавший старшим директором по России в Совете по национальной безопасности при президенте Джордже Буше — младшем, считает, что за прошедшие с момента развала СССР 30 лет отношения между Россией и США вновь пришли к противостоянию.

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