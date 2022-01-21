Ульяновск, , 12:57 — REGNUM В Ульяновской области резко ухудшатся погодные условия. Соответствующее предупреждение распространило управления МЧС.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, во второй половине дня 22 января местами начнётся сильный снег, ожидается метель, на дорогах — снежные заносы, гололедица. Непогода сохранится ночью и днём 23 января.

Спасатели отмечают, что в связи с этим в Ульяновской области объявлен «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна).

Отметим, что в Ульяновске 21 января в очистке от снега дорог было задействовано почти 100 единиц техники. С семи центральных улиц вывезли около 200 самосвалов снега. Для предотвращения образования гололёда использовано 76 тонн пескосоляной смеси и 2,5 тонны твёрдого реагента.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожные службы Ульяновской области ранее были переведены в круглосуточный режим работы. Причиной стала серия сильных снегопадов, которая обрушилась на регион.