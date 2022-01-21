Ульяновск, 21 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области резко ухудшатся погодные условия. Соответствующее предупреждение распространило управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По данным ведомства, во второй половине дня 22 января местами начнётся сильный снег, ожидается метель, на дорогах — снежные заносы, гололедица. Непогода сохранится ночью и днём 23 января.

Спасатели отмечают, что в связи с этим в Ульяновской области объявлен «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна).

Отметим, что в Ульяновске 21 января в очистке от снега дорог было задействовано почти 100 единиц техники. С семи центральных улиц вывезли около 200 самосвалов снега. Для предотвращения образования гололёда использовано 76 тонн пескосоляной смеси и 2,5 тонны твёрдого реагента.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожные службы Ульяновской области ранее были переведены в круглосуточный режим работы. Причиной стала серия сильных снегопадов, которая обрушилась на регион.