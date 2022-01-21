Уфа, 21 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Автодорогу к сельской школе расчистили после вмешательства прокуратуры в Башкирии. Об этом 21 января сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Светлана Шаповалова Камень-на-Оби. Дороги зимой

Сотрудники Мелеузовской межрайонной прокуратуры провели проверку по информации, опубликованной в СМИ о ненадлежащей работе по уборке снега.

В ходе проверки они установили, что АО «Башкиравтодор» не приняло достаточных мер для качественной уборки дорог протяженностью восемь км, которые ведут к с. Троицкое.

«Несвоевременная очистка снега привела к образованию снежных завалов и сужению дороги. В результате школьный автобус не смог подвезти 16 школьников к образовательному учреждению», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что кроме этого, содержание дорог и придомовых территорий в этой населенном пункте не отвечает предъявляемым требованиям.

В результате межрайонный прокурор внес в адрес главы сельского поселения и АО «Башкиравтодор» представления о оперативном устранении обнаруженных нарушений.

После прокурорского реагирования дорога была расчищена, таким образом было обеспечено безопасное движение автотранспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в снежный плен попали четыре автобуса с детьми.