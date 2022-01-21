Москва, 21 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. К продолжению интенсивного политического диалога и сотрудничества по ряду ключевых тем и направлений с Вьетнамом готовится Россия в нынешнем году. Об этом говорится в обнародованных 21 января ответах МИД РФ к пресс-конференции главы ведомства по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Mid.ru МИД

«Нацелены на углубление отношений с Вьетнамом — нашим давним и надежным другом. В текущем году намерены продолжать интенсивный политический диалог и сотрудничество по ряду ключевых тем и направлений», — говорится в ответах МИД РФ.

Также указывается, что такие действия будут в духе Совместного заявления о видении развития всеобъемлющего стратегического партнерства на период до 2030 года, которое было принято по итогам визита в Россию в конце минувшего года президента Вьетнама Нгуен Суан Фука.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что весомым стимулом для возобновления диалога всех вовлеченных сторон в вопрос о ситуации на Корейском полуострове будет проект политико-гуманитарной резолюции, предложенный Россией и Китаем в октябре 2021 года в Совете Безопасности (СБ) ООН и предполагающий смягчение санкций против КНДР в гуманитарной и иных сферах, которые не связаны с ракетно-ядерной программой страны.