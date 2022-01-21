Красногорск, , 12:55 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье обновила свои максимальные значения. Об этом свидетельствует опубликованная 21 января статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 4424 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 1629 случаев больше аналогичного показателя 20 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2795 человек, а днем ранее — у 2626 жителей Подмосковья.

Отметим, что ранее максимальный суточный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Подмосковье, был зафиксирован 8 ноября 2021 года. В тот день их количество составило 3429.

Читайте ранее в этом сюжете: Источник сообщил о резком скачке заражений коронавирусом в Москве