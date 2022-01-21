Красногорск, 21 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье обновила свои максимальные значения. Об этом свидетельствует опубликованная 21 января статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 4424 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 1629 случаев больше аналогичного показателя 20 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2795 человек, а днем ранее — у 2626 жителей Подмосковья.

Отметим, что ранее максимальный суточный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Подмосковье, был зафиксирован 8 ноября 2021 года. В тот день их количество составило 3429.