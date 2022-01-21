Ростов-на-Дону, 21 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 699 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 января. Это на 100 случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число носителей инфекции выявлено в Ростове-на-Дону (222), Таганроге (37), Волгодонске (32), Батайске (29), Шахтах (27), Аксайском районе (26), Новочеркасске (24), Сальском районе (23), Азове (19), Азовском районе (16), Гуково (15), Каменске-Шахтинском и Зерноградском районе (по 14). Более 19% заразившихся — люди старше 66 лет, 9,6% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 202 548 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 182 176 человек.