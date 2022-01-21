Улан-Удэ, 21 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитал сотрудников министерства образования и науки республики из-за неисполненного поручения о доплатах воспитателям детсадов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент Мать Бурятия

На заседании Совета по образованию руководитель центра по развитию бурятского языка Оюна Забанова рассказала о мерах по его сохранению. Бурятский язык изучают около 17 тыс. воспитанников или 29% детей в половине из 374 детских садов.

При этом до 30% ведущих занятия воспитателей до сих пор не получают доплаты к зарплате. Это возмутило главу региона, который назвал надбавки одной из главных мер стимулирования.

«Это была не рекомендация, это было жесткое поручение — обеспечить доплатой всех воспитателей, которые проводят занятия на бурятском языке — сами изучают и детей обучают. Изыскать для этого средства необходимо», — отметил Цыденов, поручив всё же обеспечить доплатой всех воспитателей.

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