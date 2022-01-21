Пекин, , 12:50 — REGNUM Китай решительно выступает против резолюции, принятой накануне национальной ассамблеей Франции, в которой обращение китайских властей с уйгурами названо «геноцидом», сообщает Le Figaro.

Уйгуры Carsten ten Brink

Депутаты во Франции приняли не имеющую обязательной силы резолюцию, в которой говорится, что национальное собрание официально признает и осуждает насилие, совершенное властями Китая в отношении уйгуров.

«Это представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Китай категорически против», — говорится в заявлении МИД Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная ассамблея Франции почти единогласно проголосовала за принятие резолюции, касающейся осуждения геноцида в Китае.

Подробнее в материале: Депутаты во Франции осудили геноцид уйгуров в Китае